Президент ФК Кудрівка Роман Солодаренко ексклюзивно для сайту XSPORT.UA прокоментував інформацію інсайдера Ігоря Бурбаса щодо накладених санкцій на клуб УПЛ з боку УАФ.

За словами журналіста, клубу з Чернігівщини заборонили здійснювати трансферну діяльність через заборгованість щодо несплати внесків на організаційні витрати, зокрема послуги арбітражу.

«Щодо трансферного бану, можу сказати наступне. Трансферне вікно в Україні ще не відкрите, тому наразі – це хайп, на якому хочуть підняти свій рейтинг, ні більше, ні менше. Тільки відкриється трансферне вікно, Кудрівка в той же день зможе реєструвати футболістів без будь-яких заборон.

Тому всі, хто щось пише щодо цього питання про Кудрівку – це їхні особисті справи. У клубу ніяких проблем з реєстрацією нових футболістів не буде.

З 10 січня Кудрівка знаходиться на зборах у Туреччині. У нас вже підписані контракти з новачками – захисником Ярославом Кисілем та півзахисником Олександром Беляєвим. Також підписані нові трудові угоди на рік з вісьмома гравцями команди, які робили «погоду» у першій частині сезону. Тому немає ніяких проблем у цьому питанні. Будуть ще нові футболісти, яких захоче бачити в команді тренерський штаб, з ними будуть підписані контракти і вони будуть всі зареєстровані», – сказав Солодаренко.