Шахтар у матчі з шістьма голами на виїзді обіграв Бешикташ у кваліфікації Ліги Європи
«Гірники» успішно з'їздили до Стамбула
14 хвилин тому
У першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи турецький Бешикташ на своєму полі приймав донецький Шахтар. Зустріч завершилася перемогою «гірників» з рахунком 4:2.
На сьомій хвилині Шахтар вийшов вперед завдяки точному удару Аліссона.
В середині першого тайму «гірники» подвоїли перевагу – відзначився Егіналду.
В кінці першого тайму Теммі Абрахам реалізував пенальті, скоротивши рахунок.
У другому таймі Кевін оформив дубль. Шахтар здобув впевнену перемогу.
Матч-відповідь відбудеться через тиждень.
Переможець пари Шахтар – Бешикташ протистоятиме переможцю пари Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція) у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Ліга Європи, другий раунд кваліфікації. Перший матч:
Бешикташ (Стамбул, Туреччина) – Шахтар (Донецьк, Україна) 2:4 (1:2)
Голи: Абрахам, 40 (пенальті), Жоау Маріу, 87 – Аліссон, 7, Егіналду, 28, Кевін, 67, 90+6.
Поділитись