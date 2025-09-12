Павло Василенко

15-річний Артем Рибак приніс Барселоні титул Клубного чемпіона світу серед юніорів до 18 років. Сайт XSPORT розповідає про українського таланта в каталонському клубі.

Українець Артем Рибак – не типовий центральний нападник, хоча його головна роль у команді полягає у створенні гольових моментів і розбалансуванні оборони суперника, чи то результативна передача, чи забитий м’яч. У минулому сезоні в лізі він відзначився 12 голами, а в поточному вже має 11, і це ще не межа.

Найкращим бомбардиром «Кадете B» у Преференційній лізі є Паумі Матеос – типовий дев'ятий номер із вражаючим гольовим чуттям. Та саме Артем Рибак є одним із ключових елементів, які дозволяють головному тренеру Давиду Санчесу гнучко варіювати склад, адже українець здатен ефективно діяти на трьох різних позиціях.

Зазвичай Рибак грає фальшиву «дев’ятку», але його часто можна побачити як правого півзахисника або крайнього нападника на тому ж фланзі. У схемі 4-2-3-1 він стабільно розташовується на позиції десятого номера, але в академічній побудові його стиль гри не вкладається в рамки жодної стандартної позиції – Рибак ефективний у кожній ролі, де його задіюють.

Техніка Артема – витончена, гра – вертикальна й наповнена глибоким розумінням моменту. Особливо він небезпечний поблизу штрафного майданчика, де демонструє рішучість і нестандартні рішення. Лівоногий, із низьким центром ваги, він має природну грацію, яка додає його стилю особливого шарму. У клубі високо цінують не лише його ігрові якості, а й ментальність – він завжди заряджений на перемогу і показує позитивне ставлення як до тренувань, так і до матчів.

Народився Артем Рибак 17 квітня 2010 року в Чернівцях. Футбольний шлях розпочав у п’ятирічному віці в місцевій Буковині, а з 11 років виступав за донецький Шахтар. У липні 2022 року приєднався до академії Барселони – «Ла Масії», де розпочав у складі «Інфантіль B» (U13).

Переважно Артем грає як «вісімка» або «десятка», однак минулого сезону його неодноразово використовували й на правому фланзі – де він, до речі, показав доволі гідний рівень. Проте, найкраще він розкривається саме в ролі атакувального півзахисника.

Артем Рибак. Фото - Х

Він вражає винятковою технікою, почуттям ритму й контролем м’яча. Має часті дотики до м’яча, чудову координацію та баланс, а також різке прискорення на перших метрах – усе це робить його серйозною загрозою для суперника. Попри те, що не є нападником, Артем спокійно й упевнено завершує атаки, добре орієнтується в штрафному майданчику, а також вправно виконує удари з дальньої дистанції.

Ще один козир – його передача. Для півзахисника це ключова якість, і Рибак тут демонструє себе на найвищому рівні: креативність, бачення поля, точність і правильна сила передачі – все це про нього. Грає легко і природно – як і личить вихованцеві «Ла Масії».

Його невисокий зріст є водночас перевагою і недоліком: він більш маневрений, проте іноді поступається в силовій боротьбі. Утім, завдяки бойовому характеру й активному пресингу Артем компенсує ці недоліки. Його мінус – рідкісне використання правої ноги, що може стати зоною для зростання.

За два сезони в «Ла Масії» його статистика виглядає переконливо:

2022/23 | Infantil B (U13): 10 голів

10 голів 2023/24 | Infantil A (U14): 12 голів

Ці результати свідчать про стабільність, технічний прогрес і здатність працювати в колективі. Артем входить до яскравого покоління 2010 року народження, де виступають такі таланти, як Ебріма Тункара, Руслан Мба, Жерар Муллол, Уго Гарсес і Гіу Ксукла. Це покоління стало ще потужнішим у новому сезоні. Команда Cadete B – одна з найцікавіших у структурі Барселони.

Пік сезону: перемога в Клубному чемпіонаті світу

2025 рік – рік «Ла Масії». Після вибуху Ламіна Ямаля, Пау Кубарсі й Ферміна Торреса в першій команді, молодіжна академія «Барселони» продовжує вражати. Під керівництвом Хуліано Беллетті команда Juvenil A виграла третю в історії клубу Юнацьку лігу УЄФА, а у фіналі Міжконтинентального кубка U-20 на «Маракані» боролася до останнього, поступившись лише в серії пенальті.

Та й цього було замало для голодних до перемог молодіжних команд. У Кордові команда Juvenil B стала переможцем Клубного чемпіонату світу U-18, обігравши в фіналі аргентинський Расінг з рахунком 1:0. Переможний гол оформив Артем Рибак після чудової комбінації за участі Хаві Мірангельса. Українець, вийшовши на заміну, провів блискучі 20 хвилин і поставив яскраву крапку у грі.

🔥 Український хавбек Барселони Артем Рибак відзначився забитим голом у фіналі Клубного чемпіонату світу серед юніорів до 18 років і приніс каталонцям перемогу у турнірі 🏆pic.twitter.com/lPrfnfj6V7 — XSPORT.ua (@xsport_ua) September 11, 2025

У матчі групового етапу проти Рівер Плейт (1:1), саме Рибак відзначився розкішною передачею на Хеніса Клуа, який відкрив рахунок. Відзначили гру українця і тренери – точний пас, бачення поля й тонке відчуття моменту стали ключем до гола.

Рибак уже є гравцем юнацької збірної України U-16. Минулого сезону він був одним із лідерів Cadete B, а цьогоріч розпочав передсезонку з Juvenil B, минувши Sub-16 (Cadete A). Залежно від формування складів Barça Atlètic і Juvenil A, він може залишитися в Juvenil B або повернутись до Sub-16.

Фото - ФК Барселона

Артем Рибак – особливий випадок у «Ла Масії»

Історія Артема – унікальна. Через війну в Україні його родина переїхала до Барселони, що й відкрило йому шлях до «Ла Масії». Зараз він уже чотири сезони є частиною академії іспанського гранда.

Це класичний «десятка», який чудово адаптується до ролі фальшивої «дев’ятки», правого вінгера або внутрішнього півзахисника. Попри невисокий зріст, він володіє винятковою футбольною уявою, технікою і розумінням гри.

Варто додати, що Рибак вже зіграв за збірну України U-16 шість матчів та відзначився голом у ворота Чорногорії.

Його ім’я – одне з тих, яке точно варто запам’ятати.