Павло Василенко

В останні години літнього трансферного вікна гравець збірної України Олександр Зінченко приєднався до Ноттінгем Форест на правах річної оренди з лондонського Арсенала. Ще через декілька днів новий клуб українця оголосив про звільнення головного тренера Нуну Ешпіріту Санту, наступником якого став екснаставник Тоттенгема Анге Постекоглу. Сайт XSPORT розповідає про важливі зміни у команді, скандального власника клубу та перспективи Ноттінгема.

Футбольний клуб Ноттінгем Форест офіційно попрощався з головним тренером Нуну Ешпіріту Санту після декількох місяців нестабільності, напруги та внутрішніх конфліктів, що розгорілися на фоні амбітних очікувань і тиску власника клубу – Евангелоса Марінакіса.

Ранкове повідомлення клубу у вівторок виглядало різким і недвозначним: причиною звільнення стали «останні обставини», які зробили подальшу співпрацю неможливою. Але за цими словами стоїть ціла низка подій, що накопичувались з весни.

Олександр Зінченко. Фото - ФК Ноттінгем Форест

Від надій на Лігу чемпіонів – до розчарування

Коли в травні Ноттінгем Форест був у кількох кроках від потрапляння до топ-5 Англійської Прем'єр-ліги, здавалося, що сезон стане історичним. Однак драматичні поразки від Брентфорда і Челсі, а також втрата очок у матчах з Крістал Пелас та Лестером – відкинули команду на сьоме місце.

Це був найкращий результат клубу за 30 років у Прем'єр-лізі, але атмосфера навколо команди почала загострюватися.

Кульмінацією стала сцена після нічиєї з Лестером (2:2), коли Марінакіс вибіг на поле та влаштував гарячу розмову з тренером прямо на камери. Хоча офіційно йшлося про обурення станом здоров’я Тайво Авонії, джерела стверджують, що довіра до Нуну вже тоді похитнулась.

Претензії до трансферів і розрив із керівництвом

У серпні ситуація загострилась після того, як Нуну публічно висловив невдоволення трансферною політикою: він заявив, що склад команди «дуже далекий від ідеального», а низка гравців, яких слід було відправити в оренду, досі тренується з основою.

Тренерська пресконференція того періоду стала емоційною і нетиповою для зазвичай стриманого португальця. Він прямо сказав, що відносини з Марінакісом погіршились і «все не так добре», як здається. А на запитання про можливе звільнення відповів: «Немає диму без вогню».

Попри спроби загладити ситуацію перед матчем з Крістал Пелас, де Нуну назвав чутки про своє бажання піти – «нісенітницею», напруга залишалась.

Нуну Ешпіріту Санту. Фото - Getty Images

Конфлікт з Еду Гаспаром: крапка у відносинах

Ключовим моментом стало призначення Еду Гаспара, колишнього спортивного директора Арсенала, на посаду глобального футбольного керівника усіх клубів Марінакіса. Саме тоді розпочались глибокі суперечності: Нуну хотів Адаму Траоре, але йому нав’язували Дугласа Луїса, яким він не був зацікавлений.

Крапкою став трансфер Омарі Хатчінсона за 37,5 мільйона фунтів – рекорд клубу. Нуну виключив його зі списку на Лігу Європи, чим фактично продемонстрував свою незгоду з клубною політикою.

Розрив неминучий

Після домашньої поразки від Вест Гема два тижні тому ситуація стала критичною. Марінакіс, попри свою репутацію імпульсивного керівника, довго утримувався від рішення. Але серія подій і внутрішня дестабілізація зробили продовження співпраці неможливим.

Клуб дякує Нуну за вагомий внесок: дві роки при кермі, повернення до єврокубків, нове дихання після тридцятирічного забуття. Але нова структура, яку вибудовує Марінакіс, вимагає іншого підходу і людей, що готові йти в одному напрямку.

Хто далі?

Анже Постекоглу, який нещодавно був звільнений з Тоттенгема, став наступним головним тренером Ноттінгем Форест. Його близькі стосунки з Марінакісом, участь у розвитку клубної філософії та нещодавно отримана греко-австралійська нагорода – усе це лише підтверджує чіткий вектор змін.

Керівництво Ноттінгема вважає, що Нуну став важливою людиною в історії клубу, який повернув клубу успіх після майже 30 років забуття, і його два роки біля керма назавжди залишаться в пам'яті. Однак стало очевидно, що англійському клубу доведеться рухатися далі відповідно до нової структури, від якої багато чого чекають з огляду на бачення Маринакісом успіху всіх трьох його клубів – Ноттінгем Форест, Олімпіакосу та Ріу Аве.

Хто такий Евангелос Марінакіс?

Евангелос Марінакіс – одна з найвпливовіших та водночас найсуперечливіших фігур у сучасному європейському футболі. Його ім’я асоціюється з гучними трансферами, амбітними клубними проектами, а також із юридичними скандалами, про які не замовкає грецька преса.

Евангелос Марінакіс. Фото - X

Морський магнат та медіа-барон

Марінакіс є засновником і головою Capital Maritime & Trading Corp, великої міжнародної судноплавної компанії. У 2017 році його визнали «Особистістю року у грецькому судноплавстві» за версією впливового британського видання Lloyd’s List.

Та бізнес-амбіції Марінакіса не обмежились морем. Через свою компанію Alter Ego Media він придбав дві провідні газети Греції – Ta Nea та To Vima, а у 2019 році запустив телеканал One Channel. У 2025 році Alter Ego вийшла на Афінську фондову біржу, ставши найбільшим медіахолдингом країни.

Імперія з трьох клубів

У футбольному світі Марінакіс відомий як власник одразу трьох клубів:

Олімпіакос (Греція) – під його керівництвом клуб виграв 11 чемпіонських титулів та Лігу Європи 2024 року ;

– під його керівництвом клуб виграв та ; Ноттінгем Форест (Англія) – придбаний 8 років тому;

– придбаний 8 років тому; Ріу Аве (Португалія) – останнє придбання, що закріплює вплив грека у міжнародному футболі.

Скандали, розслідування та виправдання

Ім’я Марінакіса неодноразово з’являлося у гучних кримінальних розслідуваннях у Греції. Його підозрювали:

у фіксованих матчах (виправданий у 2018 році),

(виправданий у 2018 році), у шантажі, шахрайстві та керівництві злочинною організацією (звинувачення зняті),

(звинувачення зняті), у зв’язках із справою «Нур 1» – найбільшим наркотрафіком в історії Греції (2,1 тонни героїну у 2014 році; Марінакісу не висунуто обвинувачень),

– найбільшим наркотрафіком в історії Греції (2,1 тонни героїну у 2014 році; Марінакісу не висунуто обвинувачень), у справі про загибель поліцейського після інциденту на матчі Олімпіакос – Панатінаїкос у 2023 році (він заперечує будь-яку причетність).

Сам бізнесмен називає всі обвинувачення «абсурдними» і вважає їх інструментами політичного та медійного тиску.

Чому Марінакіс «вийшов із Ноттінгем Форест» на папері?

29 квітня 2025 року Ноттінгем Форест перебував у двох очках від третього місця Прем’єр-ліги та претендував на потрапляння до Ліги чемпіонів. Та саме цього дня Марінакіс юридично перестав бути особою, що контролює клуб.

Як повідомила британська Companies House, він припинив бути «особою зі значним контролем» у компанії NF Football Investments Limited, якій належить клуб.

Причина – правила УЄФА, які забороняють двом клубам з одного власника брати участь в одному єврокубковому турнірі. Оскільки Олімпіакос вже гарантував собі місце в Лізі чемпіонів, а Ноттінгем Форест ще мав шанси туди пробитись, Марінакіс тимчасово вийшов з управління англійським клубом, аби уникнути конфлікту інтересів.

Однак він залишився фактичним власником, і як тільки ситуація прояснилася – Ноттінгем Форест зрештою кваліфікувався не до Ліги чемпіонів, а до Ліги Європи – Марінакіс офіційно повернув собі статус контролюючої особи.

12 червня було подано документ про його повторне включення до реєстру, в якому зазначено, що він володіє 75% або більше акцій клубу.

Підсумок

Евангелос Марінакіс – багатоликий персонаж європейського футболу: амбітний бізнесмен, власник медіаімперії, архітектор футбольних успіхів, але й людина, що неодноразово опинялась у центрі юридичних і репутаційних бур.

Його тимчасовий вихід з Ноттінгем Форест був не втечею, а хитрим юридичним маневром, спрямованим на збереження позицій в обох своїх топ-клубах. І тепер, повернувшись у кермо, він продовжує будувати свою футбольну імперію – з новими людьми, новим баченням і старими амбіціями.