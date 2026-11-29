Мандзин посів 15-те місце у чоловічому спринті на етапі Кубка світу в Контіолахті
Ще один українець Дмитро Підручний фінішував 21-м
Український біатлоніст Віталій Мандзин фінішував 15-м у спринті на першому етапі Кубка світу-2026/27 у Контіолахті.
Мандзин закрив усі 10 мішеней на вогневих рубежах. Без промахів гонку також пройшов Дмитро Підручний, який посів 21-ше місце. Богдан Борковський (51-й) та Денис Насико (86-й) завершили спринт поза заліковою зоною.
Перемогу здобув француз Ерік Перро. Другим став американець Кемпбелл Райт, третім — швед Себастьян Самуельссон.
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Кубок світу, 1-й етап. Чоловічий спринт. Контіолахті, Фінляндія
1. Ерік Перро (0+0) 23:15.6
2. Кемпбелл Райт (0+1) +26.8
3. Себастьян Самуельссон (0+0) +29.6
4. Філіпп Наврат (0+0) +31.4
5. Юстус Штрело (0+0) +34.8
6. Йоган-Олав Ботн (0+2) +35.9
...
15. Віталій Мандзин (0+0) +1:10.4
21. Дмитро Підручний (0+0) +1:22.3
51. Богдан Борковський (0+1) +2:11.7
86. Денис Насико (0+3) +3:36.4
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