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15 українців будуть боротися за медалі в перший день Всесвітніх ігор

Трансляції змагань дивіться на XSPORT
Карате
13:59
15 українців будуть боротися за медалі в перший день Всесвітніх ігор
Фото: СКУ

15 українців будуть боротися за медалі в перший день Всесвітніх ігор

Трансляції змагань дивіться на XSPORT

Сьогодні, 8 липня, пройде перший змагальний день Всесвітніх ігор-2022.

15 українців будуть боротися за медалі у трьох видах спорту.

Карате:

Катерина Крива (куміте до 50 кг)

Анжеліка Терлюга (куміте до 55 кг)

Пауерліфтинг:

Лариса Соловйова (середня вага)

Анастасія Дерев'янко (легка вага)

Тетяна Біла (легка вага)

Підводний спорт:

Євгенія Тимошенко (біласта, 50 м)

Ірина Пікінер (біласта, 50 м)

Сергій Сміщенко (в/л, 100 м)

Анастасія Макаренко (в/л, 200 м),

Софія Гречко (в/л, 200 м)

Олексій Захаров (в/л, 400 м)

Анастасія Макаренко, Софія Гречко, Анастасія Антоняк, Вікторія Уварова (в/л естафета, 100 м)

Олексій Захаров, Дмитро Гапоненко, Сергій Сміщенко, Олександр Одиноков (в/л естафета, 50 м)

Фото: СКУ

Трансляції змагань дивіться на телеканалах XSPORT та XSPORT+.

Олег Шумейко-молодший
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Анжеліка Терлюга Катерина Крива

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