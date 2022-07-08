15 українців будуть боротися за медалі в перший день Всесвітніх ігор
15 українців будуть боротися за медалі в перший день Всесвітніх ігор
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Сьогодні, 8 липня, пройде перший змагальний день Всесвітніх ігор-2022.
15 українців будуть боротися за медалі у трьох видах спорту.
Карате:
Катерина Крива (куміте до 50 кг)
Анжеліка Терлюга (куміте до 55 кг)
Пауерліфтинг:
Лариса Соловйова (середня вага)
Анастасія Дерев'янко (легка вага)
Тетяна Біла (легка вага)
Підводний спорт:
Євгенія Тимошенко (біласта, 50 м)
Ірина Пікінер (біласта, 50 м)
Сергій Сміщенко (в/л, 100 м)
Анастасія Макаренко (в/л, 200 м),
Софія Гречко (в/л, 200 м)
Олексій Захаров (в/л, 400 м)
Анастасія Макаренко, Софія Гречко, Анастасія Антоняк, Вікторія Уварова (в/л естафета, 100 м)
Олексій Захаров, Дмитро Гапоненко, Сергій Сміщенко, Олександр Одиноков (в/л естафета, 50 м)
Трансляції змагань дивіться на телеканалах XSPORT та XSPORT+.
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