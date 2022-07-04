Терлюга: «Мотивація на чемпіонат Європи у мене була божевільною»
Горуна, Терлюга та компанія потрапили до складу збірної України на Всесвітні ігри в Бірмінгемі
Турнір каратистів стартує 9 липня
09:26
Анжеліка Терлюга / Фото - НОК УкраїниОприлюднена заявка збірної України з карате, яка візьме участь у Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі (США). Про це повідомляє прес-служба Федерації карате України.
До складу команди потрапили: Станіслав Горуна, Аніта Серьогіна, Галина Мельник, Катерина Крива, Анжеліка Терлюга та Різван Талібов.
Турнір каратистів в Бірмінгемі стартує 9 липня.
Відзначимо, що українці завоювали 102 ліцензії в 19 видах спорту.
Напередодні Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт поділився очікуваннями від майбутніх XXI Всесвітніх ігор.
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