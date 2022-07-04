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Горуна, Терлюга та компанія потрапили до складу збірної України на Всесвітні ігри в Бірмінгемі

Турнір каратистів стартує 9 липня
Карате
09:26
Горуна, Терлюга та компанія потрапили до складу збірної України на Всесвітні ігри в Бірмінгемі
Анжеліка Терлюга / Фото - НОК України
Оприлюднена заявка збірної України з карате, яка візьме участь у Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі (США). Про це повідомляє прес-служба Федерації карате України.

До складу команди потрапили: Станіслав Горуна, Аніта Серьогіна, Галина Мельник, Катерина Крива, Анжеліка Терлюга та Різван Талібов.

Турнір каратистів в Бірмінгемі стартує 9 липня.

Відзначимо, що українці завоювали 102 ліцензії в 19 видах спорту.

Напередодні Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт поділився очікуваннями від майбутніх XXI Всесвітніх ігор.
Володимир Кириченко
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Теги

Анжеліка Терлюга Cтаніслав Горуна Аніта Серегіна Різван талібів збірна України (карате) Всесвітні ігри

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