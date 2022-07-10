Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:20
Всеcвітні ігри 2022. День 2. Огляд. Прем’єра
16:00
Аквабайк. Jet Ski World Series. Етап 1. Огляд

Горуна: « Ця медаль належить мені і збірній України»

33-річний каратист – про срібло Всесвітніх ігор в Бірмінгемі
Карате
13:59
Горуна: « Ця медаль належить мені і збірній України»
Станіслав Горуна / Фото - Facebook
Титулований український каратист Станіслав Горуна в Instagram поділився емоціями після свого виступ на Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі (США).

«Срібна медаль Всесвітніх ігор-2022. Ця медаль належить мені і збірній України. Ми підтримуємо нашу країну у всіх сферах і боремося тільки за перемогу. Щиро вдячний всім за підтримку і підбадьорення. Хочу подякувати всім, хто вірив в мій успіх. Але більше подяки тим, хто зробив цей успіх можливим».




Горуна у фіналі ваговій категорії до 75 кг поступився єгиптянину Абдаллі Абдельазізу.

Нагадаємо, золоті медалі українському карате на турнірі принесли Анжеліка Терлюга та Аніта Серегіна.

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Cтаніслав Горуна Всесвітні ігри карате

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
13:28
17 медалей на старті – це неймовірно. Збірна України – друга в медальному заліку на Всесвітніх іграх
17 медалей на старті – це неймовірно. Збірна України – друга в медальному заліку на Всесвітніх іграх
Інші
08:25
1
У Серьогіної друге золото для українського карате на Всесвітніх іграх
У Серьогіної друге золото для українського карате на Всесвітніх іграх
Карате
07:42
Українські сумоїсти завоювали 6 медалей на Всесвітніх іграх-2022. Даіаурі і Яремка – чемпіони турніру в Бірмінгемі
Українські сумоїсти завоювали 6 медалей на Всесвітніх іграх-2022. Даіаурі і Яремка – чемпіони турніру в Бірмінгемі
Інші
07:32
«Тяжко було готуватися не в Україні». 17-річна українка в дебюті на Всесвітніх іграх взяла золото, та їй цього мало
«Тяжко було готуватися не в Україні». 17-річна українка в дебюті на Всесвітніх іграх взяла золото, та їй цього мало
Інші
09 липня 10:10
П’ята нагорода поспіль. Чотириразова переможниця Всесвітніх ігор Соловйова завоювала медаль у Бірмінгемі
П’ята нагорода поспіль. Чотириразова переможниця Всесвітніх ігор Соловйова завоювала медаль у Бірмінгемі
Інші
09 липня 08:58
1

Новини: Карате

Горуна: « Ця медаль належить мені і збірній України»
Горуна: « Ця медаль належить мені і збірній України»
13:59
Серьогіна: «Насправді, підготуватись було дуже важко»
Серьогіна: «Насправді, підготуватись було дуже важко»
12:58
У Серьогіної друге золото для українського карате на Всесвітніх іграх
У Серьогіної друге золото для українського карате на Всесвітніх іграх
07:42
Терлюга – про золото Всесвітніх ігор: «Я горда, що принесла щось хороше для України»
Терлюга – про золото Всесвітніх ігор: «Я горда, що принесла щось хороше для України»
09 липня 08:30
Терлюга завоювала золото на дебютних Всесвітніх Іграх
Терлюга завоювала золото на дебютних Всесвітніх Іграх
09 липня 07:59
15 українців будуть боротися за медалі в перший день Всесвітніх ігор
15 українців будуть боротися за медалі в перший день Всесвітніх ігор
08 липня 13:59
Горуна, Терлюга та компанія потрапили до складу збірної України на Всесвітні ігри в Бірмінгемі
Горуна, Терлюга та компанія потрапили до складу збірної України на Всесвітні ігри в Бірмінгемі
04 липня 09:26
Терлюга: «Мотивація на чемпіонат Європи у мене була божевільною»
Терлюга: «Мотивація на чемпіонат Європи у мене була божевільною»
21 червня 17:30
Терлюга – про масований ракетний обстріл Одещини: «Коли це пекло закінчиться?!»
Терлюга – про масований ракетний обстріл Одещини: «Коли це пекло закінчиться?!»
20 червня 22:53
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
Біатлон
04 липня 20:35
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Бокс Професійний бокс
07 липня 12:59
1
Промоутер Джошуа: «Поразка від Усика було набагато важче прийняти ніж від Руїса»
Промоутер Джошуа: «Поразка від Усика було набагато важче прийняти ніж від Руїса»
Бокс Професійний бокс
05 липня 08:45
Всі новини