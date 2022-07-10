Горуна, Терлюга та компанія потрапили до складу збірної України на Всесвітні ігри в Бірмінгемі
Горуна: « Ця медаль належить мені і збірній України»
33-річний каратист – про срібло Всесвітніх ігор в Бірмінгемі
13:59
Станіслав Горуна / Фото - FacebookТитулований український каратист Станіслав Горуна в Instagram поділився емоціями після свого виступ на Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі (США).
«Срібна медаль Всесвітніх ігор-2022. Ця медаль належить мені і збірній України. Ми підтримуємо нашу країну у всіх сферах і боремося тільки за перемогу. Щиро вдячний всім за підтримку і підбадьорення. Хочу подякувати всім, хто вірив в мій успіх. Але більше подяки тим, хто зробив цей успіх можливим».
Горуна у фіналі ваговій категорії до 75 кг поступився єгиптянину Абдаллі Абдельазізу.
Нагадаємо, золоті медалі українському карате на турнірі принесли Анжеліка Терлюга та Аніта Серегіна.