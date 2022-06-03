Терлюга: «Коли почула вибух, одразу ж прокинулася. Чоловік сказав, що то мотоцикл. А потім знову були вибухи»
Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга
розповіла про складнощі на початку повномасштабного вторгнення росії:
У ніч з 23 на 24 лютого я почула перші вибухи, тоді ми з чоловіком перебували вдома. Я дуже чуйно сплю, тому коли почула вибух, то одразу ж прокинулася. Спочатку не повірили в це, ще й у чоловіка перепитала, а він мені: «Та ні, все нормально, то мотоцикл!» А потім за хвилин 20-30 були знову вибухи, і тоді я зрозуміла, що стовідсотково щось трапилось. Я почала шукати в Інтернеті, нічого не знайшла, а потім через певний час у всіх стрічках в Instagram і в новинах з’явився виступ Путіна з розповіддю про те, що в нього «не було вибору» і що почалася «спецоперація».
Десь через днів 4-5 через ночівки на паркінгу в авто у мене почала дуже боліти спина. Тому ми облаштували вдома конструкцію – підперли вікна диваном і спали за ним. За розрахунками чоловіка, якщо скло вилетить від вибухової хвилі, то від уламків скла нас захистить диван.
Мені було тяжко від того, що я нічого не роблю. Ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію навколо тебе, окрім того, як зібратися до купи та допомагати. Фінансово допомагати своїй країні, у першу чергу, Збройним силам України та знайомим, які беруть участь в тому, що захищають нашу Батьківщину.
Спочатку, коли я сиділа вдома, я робила внески у фонд «Повернись живим». Зараз я дивлюсь по ситуації. Наприклад, один чоловік залишився без рук і ніг, просили йому допомогти, тож я відправила певну частину коштів. Ще в нас є карате-сім'я, у Києві є тренери, яких я дуже добре знаю, вони зараз на фронті. Стараюсь їм фінансово допомагати. Також мені дуже подобається благодійний фонд Сергія Притули.
Нагадаємо, що Терлюга повернулася в Україну, здобувши 4 золота підряд.