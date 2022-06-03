Терлюга: «Коли почула вибух, одразу ж прокинулася. Чоловік сказав, що то мотоцикл. А потім знову були вибухи»

Фото: НОК України

Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга розповіла про складнощі на початку повномасштабного вторгнення росії:



Десь через днів 4-5 через ночівки на паркінгу в авто у мене почала дуже боліти спина. Тому ми облаштували вдома конструкцію – підперли вікна диваном і спали за ним. За розрахунками чоловіка, якщо скло вилетить від вибухової хвилі, то від уламків скла нас захистить диван.

Мені було тяжко від того, що я нічого не роблю. Ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію навколо тебе, окрім того, як зібратися до купи та допомагати. Фінансово допомагати своїй країні, у першу чергу, Збройним силам України та знайомим, які беруть участь в тому, що захищають нашу Батьківщину.

Спочатку, коли я сиділа вдома, я робила внески у фонд «Повернись живим». Зараз я дивлюсь по ситуації. Наприклад, один чоловік залишився без рук і ніг, просили йому допомогти, тож я відправила певну частину коштів. Ще в нас є карате-сім'я, у Києві є тренери, яких я дуже добре знаю, вони зараз на фронті. Стараюсь їм фінансово допомагати. Також мені дуже подобається благодійний фонд Сергія Притули.