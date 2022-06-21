Терлюга: «Мотивація на чемпіонат Європи у мене була божевільною»

Українська каратистка Анжеліка Терлюга в інтерв'ю Parimatch Ukraine прокоментувала перемогу на чемпіонаті Європи.

Під час всього підготовчого збору і турніру до мене підходило дуже багато співпереживають людей, запитували про Україну, були в приємному шоці від того, що наші спортсмени тренуються, виступають, бажали успіху, всі хочуть, щоб ми перемагали на всіх фронтах».