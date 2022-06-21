Терлюга: «Коли почула вибух, одразу ж прокинулася. Чоловік сказав, що то мотоцикл. А потім знову були вибухи»
Терлюга: «Мотивація на чемпіонат Європи у мене була божевільною»
Українська каратистка прокоментувала перемогу на турнірі
17:30
Українська каратистка Анжеліка Терлюга в інтерв'ю Parimatch Ukraine прокоментувала перемогу на чемпіонаті Європи.
«Для мене цей чемпіонат Європи був одним з найуспішніших, майже всі поєдинки мені вдалося завершити достроково. Мотивація на цей турнір у мене була божевільною, для мене було дуже важливо взяти медаль офіційних змагань. Після 2018 року, коли я стала чемпіонкою Європи, мені не вдавалося вигравати медалі ні на чемпіонаті світу, ні на чемпіонаті Європи. Тому перемогти було для мене принципово. Коли фінальне бій закінчилося, я не могла повірити, що перемогла представницю Болгарії, Івет Горанову, яка є для мене дуже складною суперницею, вона зупиняла мене в фіналах Олімпійських ігор, Європейських ігор і на двох чемпіонатах світу. Мене підтримало дуже багато людей і дійсно відчула щиру підтримку.
Під час всього підготовчого збору і турніру до мене підходило дуже багато співпереживають людей, запитували про Україну, були в приємному шоці від того, що наші спортсмени тренуються, виступають, бажали успіху, всі хочуть, щоб ми перемагали на всіх фронтах».
Анжеліка Терлюга виграла чемпіонат Європи, який проходить в Газіантепе (Туреччина).