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Терлюга: «Найсильніший ракетний удар по Одесі був за день до фіналу турніру в Португалії. У мене не було ніякого настрою»

Анжеліка вважає, що в даний момент в Україні нема повністю безпечних місць
Карате
16:40
Терлюга: «Найсильніший ракетний удар по Одесі був за день до фіналу турніру в Португалії. У мене не було ніякого настрою»
Фото: ukrinform.com

Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга поділилася емоціями від бомбардувань її рідної Одеси:

Коли читаєш новини про повітряну тривогу, вибухи, про те, що це в Одесі, де твої рідні...А ще ти знаєш, що це в п'яти хвилинах від твого дому...Накриває дуже сильно, ти нічого не можеш із цим зробити.

Найсильніший ракетний удар був 23 квітня, а на наступний день я мала фінальний поєдинок в Португалії. У мене не було ніякого настрою. А ще я дізналася, що внаслідок цього удару в будинку загинула одразу ціла сім’я, а потім через певний час стало відомо і про загибель ще однієї молодої родини. Ба більше, дівчина з фітнес-клубу, де я працюю, втратила тоді житло, бо мала в тому будинку квартиру. На щастя, вона не була вдома, коли туди влучила ракета.

Це все дуже пригнічує, але що ти можеш зробити? Хочеться сказати своїм близьким, щоб виїжджали. Але куди? Наразі немає ніяких гарантій, що в Україні є на 100% безпечне місце. Вони бомблять і захід України, і Одесу, і Миколаїв. Вони розтрощили Маріуполь, Харків, Київську область, Чернігів і Суми, Дніпро з Запоріжжям. Можливо, у Чернівцях (безпечно) – ця територія більш-менш вціліла. Але хто дасть гарантії, що цьому «розумнику», не прийде в голову зробити і там щось.

Нагадаємо, що Терлюга повернулася в Україну, здобувши 4 золота підряд.

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
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Анжеліка Терлюга

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