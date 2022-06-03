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Терлюга: «Отримала фінансову підтримку від фонду НОКу «Солідарність», також допомагали організатори турнірів та клуб «Сарсель»

Каратистка розповіла, як виходила з ситуації, коли майже всі кошти йдуть на війну та гуманітарну допомогу
Карате
12:57
Терлюга: «Отримала фінансову підтримку від фонду НОКу «Солідарність», також допомагали організатори турнірів та клуб «Сарсель»
Фото: НОК України

Чемпіонка Європи Анжеліка Терлюга розповіла, як вирішувала проблеми з фінансуванням:

Раніше, коли я не мала великої фінансової підтримки від держави, то певні виїзди на змагання мені оплачував саме клуб. Також ми мали спільні збори: вони приїжджали до Одеси, а ми їздили до Франції. Цього разу вони так само прийшли мені на допомогу, я змогла спокійно тренуватись у них. У них дуже класні умови, є дві карате-зали, тренажерка, сауна, усе необхідне. Я вже не перший рік виступаю за «Сарсель» у Кубку Франції або в місцевому чемпіонаті в командному куміте. У них є правило, що вони можуть взяти в команду одного легіонера. І цього разу ми разом виграли трофей, таким чином я змогла віддячити їм за допомогу.

Я мала дуже вольове налаштування на змагання у Португалії. Я хотіла з гідністю представити свою країну. Дуже хотіла медаль, дуже хотіла перемоги, дуже хотіла виплеснути внутрішню агресію на татамі. Усі спортсмени з нашої команди були надвмотивовані для того, щоб показати свій максимум. Це вже були не просто змагання. Було розуміння, що є відповідальність перед країною, перед близькими. При цьому ти знаходишся в підвішеному стані, бо не знаєш, коли будуть твої наступні змагання. Тому ти хочеш взяти від кожної миті максимум.

Турнір у Марокко, своєю чергою, не входив до плану фінансування, тому я там була одна від України. Зараз важка ситуація з підтримкою спорту, бо це не найнеобхідніше зараз. Кошти з бюджету витрачаються більше на гуманітарну допомогу і Збройні сили України. Я ж маю багато друзів, сторонньої допомоги. Українська федерація карате, наприклад, допомогла з реєстрацією на ці змагання. Також вона вийшла на організаторів турніру, які надали мені житло та хороші умови для тренувань.

Допоміг і Національний олімпійський комітет України, Сергій Бубка дзвонив мені, запитував, які в мене плани. Я отримала фінансову допомогу від фонду «Солідарність», що спонсує олімпійців. Карате вже не є олімпійським видом, але я – призерка Олімпіади. Як я зрозуміла, через це я змогла претендувати на цю поміч. Квитки на літак на одні зі змагань мені оплатило Міністерство молоді та спорту України. Так що не можу скаржитись. Десь мені допоміг французький клуб, десь сама, і так потроху-потроху і поїхала всюди.

Нагадаємо, що Терлюга повернулася в Україну, здобувши 4 золота підряд.

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
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