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Світовий бокс. Тижневик

Терлюга – про масований ракетний обстріл Одещини: «Коли це пекло закінчиться?!»

14 снарядів були направлені на південь України
Карате
22:53
Терлюга – про масований ракетний обстріл Одещини: «Коли це пекло закінчиться?!»
Фото: НОК України

Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга в своєму Instagram відреагувала на масований ракетний обстріл півдня України:

Сьогодні. Весь день вибухи у моїй (Одеській) області. Коли це пекло закінчиться?!

Терлюга жалкує, що нормально спілкувалася з росіянами.

Олег Шумейко-молодший
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Анжеліка Терлюга війна

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