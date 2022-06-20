Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга – про масований ракетний обстріл Одещини: «Коли це пекло закінчиться?!»
14 снарядів були направлені на південь України
22:53
Фото: НОК України
Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга в своєму Instagram відреагувала на масований ракетний обстріл півдня України:
Сьогодні. Весь день вибухи у моїй (Одеській) області. Коли це пекло закінчиться?!
Терлюга жалкує, що нормально спілкувалася з росіянами.
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