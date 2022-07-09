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Терлюга – про золото Всесвітніх ігор: «Я горда, що принесла щось хороше для України»

Про кращий дебют годі і мріяти
Карате
08:30
Терлюга – про золото Всесвітніх ігор: «Я горда, що принесла щось хороше для України»
Фото: UKF

Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 з карате Анжеліка Терлюга висловилася щодо перемоги на Всесвітніх іграх-2022:

Я горда, що виграла цю медаль для своєї країни. Я горда бути українкою. І я горда, що принесла щось хороше для України. Це було моєю мрією: виграти цю медаль і зробити це у найскладніших умовах. Я упевнена, що скоро ми переможемо, і моя країна переможе в усьому.

Відзначимо, що на змаганнях в США українка перемогла принципову суперницю – олімпійську чемпіонку.

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
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Теги

Анжеліка Терлюга Всесвітні ігри

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