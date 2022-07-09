Терлюга завоювала золото на дебютних Всесвітніх Іграх
Терлюга – про золото Всесвітніх ігор: «Я горда, що принесла щось хороше для України»
Про кращий дебют годі і мріяти
08:30
Фото: UKF
Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 з карате Анжеліка Терлюга
висловилася щодо перемоги на Всесвітніх іграх-2022:
Я горда, що виграла цю медаль для своєї країни. Я горда бути українкою. І я горда, що принесла щось хороше для України. Це було моєю мрією: виграти цю медаль і зробити це у найскладніших умовах. Я упевнена, що скоро ми переможемо, і моя країна переможе в усьому.
Відзначимо, що на змаганнях в США українка перемогла принципову суперницю – олімпійську чемпіонку.
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