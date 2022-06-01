Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Терлюга з купою золотих нагород повернулася в Україну
Каратистка місяць тому поїхала з рідної Одеси
12:49
Фото: Instagram
Срібна призерка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга
повернулася в Україну.
Про це українка повідомила в своєму Instagram, опублікувавши декілька світлин з ріднею.
Нагадаємо, що на початку квітня Терлюга покинула Україну після обстрілу Одеси. За цей час Анжеліка перемогла у всіх турнірах, у який брала участь – командний чемпіонат Франції, етапи Premier League в Португалії та Марокко та чемпіонаті Європи.
Коментарі 0