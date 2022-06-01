Терлюга з купою золотих нагород повернулася в Україну

Каратистка місяць тому поїхала з рідної Одеси

Фото: Instagram

Срібна призерка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга повернулася в Україну.



Про це українка повідомила в своєму Instagram, опублікувавши декілька світлин з ріднею.

Нагадаємо, що на початку квітня Терлюга покинула Україну після обстрілу Одеси. За цей час Анжеліка перемогла у всіх турнірах, у який брала участь – командний чемпіонат Франції, етапи Premier League в Португалії та Марокко та чемпіонаті Європи.