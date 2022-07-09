Гречко завоювала для України перше золото Всесвітніх ігор
Терлюга завоювала золото на дебютних Всесвітніх Іграх
Анжеліка не програла жодної сутички у Бірмінгемі
07:59
Фото: UKF
Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 Анжеліка Терлюга
додала в свій доробок і нагороду Всесвітніх ігор.
На змаганнях у Бірмінгемі українка виграла чотири сутичку і одну звела внічию – дебютну на Всесвітніх іграх. Відзначимо, що у другому двобії українка здолала принципову суперницю – олімпійську чемпіонку Івет Горанову.
Шлях Терлюги до перемоги на Всесвітніх іграх:
Груповий етап
3:3 проти Валерії Кумізакі (Бразилія)
3:0 проти Івет Горанової (Болгарія)
4:1 проти Дженніфер Варлінг (Люксембург)
Півфінал
8:1 проти Трініта Аллен (США)
Фінал
1:0 проти Ахлам Юссеф (Єгипет)
Нагадаємо, що перше золото України на Всесвітніх іграх завоювала Софія Гречко.
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