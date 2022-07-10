Горуна, Терлюга та компанія потрапили до складу збірної України на Всесвітні ігри в Бірмінгемі
У Серьогіної друге золото для українського карате на Всесвітніх іграх
Станіслав Горуна задовольнився лише сріблом
07:42
На Всесвітніх играх, які проходять в Бірмінгемі, США, українські каратисти принесли збірній золоту і срібні медалі.
У ваговій категорії до 61 кг українка Аніта Серьогіна виграла золоту медаль, перемігши у фіналі представницю Перу Александру Гранде.
У чоловіків у вазі до 75 кг український шоумен Станіслав Горуна у фіналі поступився єгиптянину Абдаллі Абдельазізу.Нагадаємо, першу золоту медаль українському карате принесла Анжеліка Терлюга.