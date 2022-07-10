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У Серьогіної друге золото для українського карате на Всесвітніх іграх

Станіслав Горуна задовольнився лише сріблом
Карате
07:42
У Серьогіної друге золото для українського карате на Всесвітніх іграх

На Всесвітніх играх, які проходять в Бірмінгемі, США, українські каратисти принесли збірній золоту і срібні медалі.

У ваговій категорії до 61 кг українка Аніта Серьогіна виграла золоту медаль, перемігши у фіналі представницю Перу Александру Гранде.

У чоловіків у вазі до 75 кг український шоумен Станіслав Горуна у фіналі поступився єгиптянину Абдаллі Абдельазізу.

Нагадаємо, першу золоту медаль українському карате принесла Анжеліка Терлюга.
Карен Агабекян
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Теги

Станіслав Горуна Аніта Серегіна Всесвітні ігри

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