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Збірна України завоювала рекордну кількість медалей на ЧС-2022

Наші каратисти стали володарями 5 бронзових нагород
Карате
31 жовтня 10:55
Збірна України завоювала рекордну кількість медалей на ЧС-2022
Молодіжна збірна України з карате / Фото - karate.ua
Збірна України з карате завершила виступи на ЧС-2022 серед кадетів, юніорів та молоді (U-21). Про це повідомляє офіційний сайт Федерації карате України.

Наші спортсмени завоювали п'ять бронзових медалей – це рекордна кількість нагород за всю історію участі української молодіжки на світових чемпіонатах.

Турнір проходив в місті Конья (Туреччина). У змаганнях взяли участь близько 1800 спортсменів з 98 країн планети.
Бронзові призери ЧС-2022:

Анна Ващишин (куміте кадети -47 кг, Львів)

Дар'я Булай (куміте кадети 54+ кг, Чернівці)

Поліна Марченко (куміте юніори -48 кг, Одеса)

Назарій Пранничук (куміте кадети -57 кг, Чернівці)

Микита Філіпов (U-21 куміте -60 кг, Київ)
Раніше на турнірі Budapest Open 2022 українські каратисти виграли 7 медалей – 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.

Володимир Кириченко
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збірна України (карате)

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