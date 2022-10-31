Карате та ще 8 видів спорту можуть увійти в програму ОІ-2028
Збірна України завоювала рекордну кількість медалей на ЧС-2022
Наші каратисти стали володарями 5 бронзових нагород
31 жовтня 10:55
Молодіжна збірна України з карате / Фото - karate.uaЗбірна України з карате завершила виступи на ЧС-2022 серед кадетів, юніорів та молоді (U-21). Про це повідомляє офіційний сайт Федерації карате України.
Наші спортсмени завоювали п'ять бронзових медалей – це рекордна кількість нагород за всю історію участі української молодіжки на світових чемпіонатах.
Турнір проходив в місті Конья (Туреччина). У змаганнях взяли участь близько 1800 спортсменів з 98 країн планети.
Бронзові призери ЧС-2022:
– Анна Ващишин (куміте кадети -47 кг, Львів)
– Дар'я Булай (куміте кадети 54+ кг, Чернівці)
– Поліна Марченко (куміте юніори -48 кг, Одеса)
– Назарій Пранничук (куміте кадети -57 кг, Чернівці)
– Микита Філіпов (U-21 куміте -60 кг, Київ)
Раніше на турнірі Budapest Open 2022 українські каратисти виграли 7 медалей – 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.
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