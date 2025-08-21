У спорті перемогу часто визначає не тільки фізична підготовка гравців, а й якість аналітики: тренери та клуби користуються статистикою, щоб передбачити дії суперників та вибудувати ефективну стратегію. Такий самий підхід сьогодні активно застосовується і в бізнесі, завдяки технологіям Big Data.

Як зазначає директор Casino.ua Олександр Бабенко, аналітика великих даних у маркетингу працює подібно до спортивної тактики: вона допомагає прогнозувати майбутні кроки користувачів, адаптувати стратегію і швидко реагувати на зміни.

«Big Data дозволяють нам будувати точні прогнози для кампаній, а також отримувати цінну інформацію для розвитку платформи. Це схоже на спортивний матч, де виграє той, хто краще читає суперника. Завдяки аналітиці ми розуміємо потреби користувачів і створюємо рішення, які максимально їм відповідають», – пояснює він.

Компанія аналізує дані з мобільних застосунків, інтернет-платформ та інших джерел. Це дозволяє відслідковувати «форму» аудиторії, бачити тренди та швидко змінювати тактику як це робить команда під час гри.

У Casino.ua додають: використання Big Data не тільки вдосконалює існуючі продукти, а й формує нові тренди на ринку цифрових розваг. Це дає змогу залишатися конкурентними у динамічному середовищі — так само, як у спорті виграє той, хто краще володіє аналітикою та вміє вчасно перебудувати гру.