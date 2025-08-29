У сучасному онлайн-середовищі, де все більше людей користуються цифровими платформами для фінансових операцій, розваг та спорту, питання кібербезпеки виходить на перший план. Експерти наголошують: довіра користувачів напряму залежить від того, наскільки надійно компанії захищають їхні дані.

За оцінками Cybersecurity Ventures, у 2025 році глобальні витрати на кіберзахист у фінансовому секторі перевищать $30 млрд. Серед основних загроз – фішингові атаки, зловмисні програми та витоки даних, включно з людським фактором.

Найефективнішими технологіями сьогодні вважають мультифакторну автентифікацію, біометрію та алгоритми штучного інтелекту, які здатні виявляти шахрайські операції в реальному часі.

«Кібербезпека - критично важливий аспект роботи для будь-якого онлайн-сервісу, особливо коли мова йде про фінанси чи індустрію розваг. Для нас безпека користувачів і захист від кіберзагроз - це пріоритет. Ми постійно впроваджуємо сучасні технології, щоб забезпечити стабільність сервісу та довіру клієнтів», — відзначив директор Casino.ua Олександр Бабенко.

Аналітики додають: прозорість у взаємодії з користувачами та системи моніторингу й оповіщення про підозрілі дії стають не менш важливими, ніж технічні інструменти.

Експерти прогнозують, що вже найближчими роками онлайн-платформи, зокрема й ті, що працюють у сфері спорту та розваг, змушені будуть значно збільшувати інвестиції в кіберзахист, адже саме він формує рівень довіри та лояльності користувачів.