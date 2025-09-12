У 2025 році мобільні платежі перетворилися на ринковий стандарт і дедалі частіше використовуються у сфері спорту та розваг. За даними досліджень, понад 70% користувачів очікують, що процес оплати буде максимально швидким, інакше відмовляються від покупки квитка чи підписки.

Технологія «one click» дозволяє зробити оплату майже миттєво – завдяки інтеграції з Apple Pay, Google Pay чи банківськими кнопками. Це особливо важливо для спортивних уболівальників, яким потрібно оперативно оформити квитки на матч або доступ до трансляції.

«Скорочення платіжних кроків безпосередньо впливає на зручність користувачів. Ми бачимо, що прості рішення формують більшу лояльність та довіру до сервісу», – зазначає директор компанії Casino.ua Олександр Бабенко.

За прогнозами, вже до 2027 року понад 90% онлайн-операцій у спорті, івентах та розвагах здійснюватимуться через мобільні гаманці та інтегровані рішення.