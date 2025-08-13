Штучний інтелект (AI) дедалі частіше стає частиною спортивної індустрії. Його застосовують не лише в аналітиці матчів, прогнозах чи роботі зі статистикою, а й у взаємодії з уболівальниками. В умовах високої конкуренції за увагу фанів спортсмени, клуби та спортивні онлайн-платформи використовують AI, щоб зробити комунікацію швидшою, точнішою та персоналізованою.

AI допомагає оперативно надсилати сповіщення про результати матчів, персоналізувати новинні підбірки для фанатів, швидко відповідати на запитання у чатах та навіть створювати інтерактивний контент. Усе це формує ефект «присутності» в грі, навіть якщо вболівальник перебуває далеко від стадіону.

Приклади з усього світу демонструють масштаб застосування технологій:

Футбол - у клубах англійської Прем’єр-ліги AI аналізує дані GPS-трекерів гравців, щоб прогнозувати травми та оптимізувати тренування.

Теніс - системи на кшталт Hawk-Eye не лише фіксують спірні м’ячі, а й збирають статистику, що допомагає спортсменам змінювати тактику під час матчу.

Кіберспорт - AI використовується для аналізу ігор суперників, прогнозування сценаріїв та персонального тренування гравців.

Водночас деякі компанії зберігають обережність у застосуванні штучного інтелекту, особливо коли мова йде про живе спілкування. Директор української онлайн-платформи Casino.ua Олександр Бабенко наголошує, що ключова цінність сервісу- у справжньому діалозі з клієнтом:

«Ми не використовуємо і ніколи не будемо використовувати AI, роботів чи автоматичні записи для дзвінків клієнтам. Лише живе персональне спілкування. Водночас наша маркетингова команда побудувала інноваційний процес створення креативів рекламних кампаній, у якому задіяно цілий комплекс AI-технологій».

Такий підхід дає змогу об’єднати найкраще з двох світів: технології пришвидшують підготовку контенту та роблять його релевантнішим, а люди забезпечують емоційний контакт і розуміння контексту, яке поки що не під силу жодному алгоритму.

У світовому спорті ця модель довела свою ефективність. NBA, UEFA та великі кіберспортивні організації активно впроваджують AI у маркетинг і роботу з фанатами, але водночас інвестують у персональні команди менеджерів. Це дозволяє поєднувати технологічну ефективність із тією емоційною складовою, за яку мільйони вболівальників цінують спорт.