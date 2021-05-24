Брова стал новичком «Эпицентр-Подоляне»

Кисилюк также пополнил состав команды

Горден Брова / фото - volleyball.ua

Либеро Горден Брова подписал контракт с «Эпицентр-Подоляне» на два сезона.

В ходе спортивной карьеры Брова провел пять сезонов в львовской команде «Барком-Кажани», с которой получил четыре национальных Кубка, четыре Суперкубка Украины и трижды выигрывал «золото» Суперлиги. Волейболиста неоднократно признавали лучшим либеро страны.

Нападающий Евгений Кисилюк также пополнил состав команды. В сезоне 2021-2022 доигровщик будет выступать в составе команды из города Городок «Эпицентр-Подоляне».

Предыдущий сезон Кисилюк провел в словенской команде «ОК Марибор», которая завоевала золотые награды национального чемпионата.

Волейболист неоднократно становился чемпионом и призером чемпионата и Кубка Украины в составе львовской команды «Барком-Кажани». Украинец также выступал в «Химпроме» и «Крымсоде».

По результатам сезона 2020-2021 волейболисты «Эпицентр-Подоляне» стали бронзовыми призерами Кубка Украины и завоевали «серебро» национального чемпионата.