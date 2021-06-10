Эх, Саня...Сербскую волейболистку дисквалифицировали на 2 матча за расистский жест

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Саня Джурджевич / фото - скришот

Дисциплинарный комитет Международной федерации волейбола принял решение наказать сербскую теннисистку Саню Джурджевич за расистский жест в матче против Таиланда.

Во время одного из розыгрышей Саня показала напарнице узкие глаза соперниц, за что была дисквалифицирована на 2 матча.





Федерация волейбола Сербии также наказала волейболистку штрафом размером в 23 тысячи долларов, однако уточнили, что Джурджевич не имела ввиду ничего плохого. Сама Саня также принесла свои извинения.