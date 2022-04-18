Ломаченко не бросит Украину, пока не закончится война
Экс-волейболистка сборной Украины Трушкина не смогла сдержать слезы во время разговора о войне
Ирина очень переживает из-за ситуации в нашей стране
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Фото: facebook.com/profile.php?id=100001967430442
Экс-центральная блокирующая сборной Украины Ирина Трушкина в интервью XSPORT в рамках программы «Разом до перемоги!» не смогла сдержать эмоции во время разговора о тех зверствах, которые происходят на территории нашей страны:
Я цілий день сиділа в шоці, намагалася себе заспокоїти тим, що з бісеру почала плести квіточку з українською символікою. Це мене дійсно заспокоїло. Але це не мій формат, тому що я різка. Монотонна діяльність – це не моє. Але я сиділа, бо не могла прийти до тями, що це дійсно сталося. Але зараз, який вже день (повномасштабної війни). І тільки зараз, день другий, я починаю це усвідомлювати, що це дійсно відбувається з нами. Що це далі треба жити… Допомога і це все, то звичайно. Допомагати своїм, біженцям, це для нашої нації звичайна справа. Тому це не викликає якихось там питань. Але тільки зараз я все це усвідомила… Я позитивна людина, там Tik Tok і оце все. Я плакала, бо бачила ці фотографії, це все… Я в шоці…
Повне інтерв’ю Трушкіної читайте на порталі XSPORT.ua незабаром.
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