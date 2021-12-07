«Эпицентр-Подоляне» уверено обыграли «Пензудьор» в первом матче 1/16 финала Кубка вызова

Ответная игра состоится 8 декабря





Фото - Пресс-служба «Эпицентра-Подолян»

Завершился первый матч «Эпицентра-Подолян» в 1/16 финала мужского волейбольного Кубка вызова.Украинская команда в домашней встрече переиграла венгерский «Пензудьор» со счетом 3:1.В первом сете «Пензудьор» активно и удачно заигрывал первый темп. «Эпицентр» допустил больше собственного брака, из-за чего и уступил в партии., который получил наибольшую нагрузку, завершил сет с показателем «-1».Вторая партия от «Подолян» была практически образцовой – 11 из 16 в атаке без единой ошибки. Также игрокам удалось нащупать свою подачу, что еще больше усложнило игру гостей.Третий и четвертый сеты прошли с небольшим преимуществом хозяев площадки. Следует отметить центральных блокирующих украинской команды –– принесший «Подолянам» 28 очков (8 на блоке и 7 на подаче).– «Пензудьор» 3:1 (22:25, 25:9, 25:20, 25:17)Напомним, ответная игра состоится 8 декабря.