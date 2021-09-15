Сербия всухую переиграла Нидерланды и стала первым полуфиналистом Евроволей-2021
Италия разобралась с Германией на пути в полуфинал чемпионата Европы
Матч завершился в трех партиях
18:50
Фото: cev.eu
Сборная Италии уверенно пробилась в полуфинал чемпионата Европы-2021, обыграв в трех партиях Германию – 25:13, 25:18, 25:19.
В полуфинале итальянцы сформировали пару с действующим обладателем турнира сборной Сербии.
В заключительном четвертьфинале сыграют Чехия и Словения. Победитель этой встречи выходит на чемпионов мира Польшу.