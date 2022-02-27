Анна Музычук просит белорусов не воевать с Украиной: «Трагедия мирового масштаба»
Капитан сборной Украины мечтает увидеть путина и лукашенко в гробу
Плотницкий надеется, что картинка станет реальностью
17:33
Олег Плотницкий (№5) / Фото: cev.eu
Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий в своем Facebook разместил картинку, которую хотел бы увидеть вживую:
Я надеюсь это станет реальностью как можно быстрее!
I hope this will become a reality as soon as possible!
россияне уничтожили один из символов Украины.
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