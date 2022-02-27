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Капитан сборной Украины мечтает увидеть путина и лукашенко в гробу

Плотницкий надеется, что картинка станет реальностью
Волейбол
17:33
Капитан сборной Украины мечтает увидеть путина и лукашенко в гробу
Олег Плотницкий (№5) / Фото: cev.eu

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий в своем Facebook разместил картинку, которую хотел бы увидеть вживую:

Я надеюсь это станет реальностью как можно быстрее!

I hope this will become a reality as soon as possible!

россияне уничтожили один из символов Украины.

Олег Шумейко-младший
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