Чемпионы мира Польша завоевали бронзу домашнего Евроволей-2021
Мужской сборной Украине не хватило одной позиции, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира-2022
Женская команда также совсем немного не дотянула финальной части мирового первенства
13:47
Мужская сборная Украины по волейболу / Фото - CEVМеждународная федерация волейбола (FIVB) после завершения континентальных чемпионатов обновила мировые рейтинги, которые определили остальных участников чемпионатов мира-2022 года.
Ни мужская, ни женские команды Украины на мировое первенство не отобрались. Об этом сообщает официальный сайт FIVB.
Обе сборные Украины были далеки от топ-2 на чемпионате Европы: и те, и те остановились на стадии 1/8 финала и заняли итоговые 13-е (мужчины) и 12-е (женщины) места.
Последним шансом попасть на чемпионат мира был с помощью рейтинга FIVB. Для этого по итогам сезона необходимо было войти в топ-12 (у мужчин) или топ-11 (у женщин) сборных, которые еще не квалифицировались.
Мужская команда Украины оказалась на первом непроходимом месте. Сборная держалась на двадцать второй позиции, но в последний момент опустилась на 23-ю, пропустив вперед Китай, который впервые за шесть лет завоевал бронзу чемпионата Азии. Именно он получил последнюю лицензию.
Женской команде для попадания топ-11 не хватило четырех позиций. Украине нужно было обходить Казахстан, Хорватию, Францию и Мексику.
Чемпионат мира среди мужчин принимать Россия, среди женщин – Нидерланды и Польша. Оба форума состоятся в августе-сентябре 2022 года.
Напомним, мужская сборная Украины на Евроволей-2021 досрочно вышла из непростой группы, обыграв команды Греции, Португалии и Бельгии, а в 1/8 финала уступила вице-чемпионам Олимпийских игр в Токио сборной России.
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