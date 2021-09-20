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Мужской сборной Украине не хватило одной позиции, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира-2022

Женская команда также совсем немного не дотянула финальной части мирового первенства
Волейбол
13:47
Мужской сборной Украине не хватило одной позиции, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира-2022
Мужская сборная Украины по волейболу / Фото - CEV
Международная федерация волейбола (FIVB) после завершения континентальных чемпионатов обновила мировые рейтинги, которые определили остальных участников чемпионатов мира-2022 года. 

Ни мужская, ни женские команды Украины на мировое первенство не отобрались. Об этом сообщает официальный сайт FIVB.

Обе сборные Украины были далеки от топ-2 на чемпионате Европы: и те, и те остановились на стадии 1/8 финала и заняли итоговые 13-е (мужчины) и 12-е (женщины) места.

Последним шансом попасть на чемпионат мира был с помощью рейтинга FIVB. Для этого по итогам сезона необходимо было войти в топ-12 (у мужчин) или топ-11 (у женщин) сборных, которые еще не квалифицировались.

Мужская команда Украины оказалась на первом непроходимом месте. Сборная держалась на двадцать второй позиции, но в последний момент опустилась на 23-ю, пропустив вперед Китай, который впервые за шесть лет завоевал бронзу чемпионата Азии. Именно он получил последнюю лицензию.

Женской команде для попадания топ-11 не хватило четырех позиций. Украине нужно было обходить Казахстан, Хорватию, Францию ​​и Мексику.

Чемпионат мира среди мужчин принимать Россия, среди женщин – Нидерланды и Польша. Оба форума состоятся в августе-сентябре 2022 года.

Напомним, мужская сборная Украины на Евроволей-2021 досрочно вышла из непростой группы, обыграв команды Греции, Португалии и Бельгии, а в 1/8 финала уступила вице-чемпионам Олимпийских игр в Токио сборной России.

Владимир Кириченко
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Суперкубок Украины (волейбол)

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