«Перуджа» Плотницкого с победы «всухую» начала новый сезон
«Перуджа» Плотницкого выиграла второй матч кряду
«Дьяволы» в Суперлиге продолжают идти без потерь очков
17 октября 22:37
Фото: Twitter
В итальянской Суперлиге «Перуджа» капитана сборной Украины Олега Плотницкого выиграла у «Вероны».
Доигровщик выходил на замену, отлично отработав на приеме и реализовав свою единственную атаку.
Итальянская Суперлига. 2-й тур
«Верона» – «Перуджа» 1:3 (18:25, 19:25, 25:22, 23:25)
Напомним, что в стартовом туре Суперлиги «Перуджа» «всухую» обыграла «Цистерну».