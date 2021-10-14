Петков: «Был вне себя от счастья, когда мы вышли финал квалификации ЛЧ»

Иван Петков / Фото: cev.eu

Главный тренер «Прометея» Иван Петков в интервью пресс-службе клуба подвел итоги 2-матчевого противостояния в квалификации Лиги чемпионов с «Кальцитом» (3:1, 3:1):



О сегодняшней игре могу сказать, что нам противостояла очень хорошая команда. Я считаю, что они играет в немного странный волейбол. Они никогда не рискуют. Они играют очень слаженно, ведь долгие годы играют вместе. Все знают, что мы только строим нашу команду. Пока мы стараемся наладить некоторые вещи, привнести что-то новое и найти лучшее место на площадке для каждого игрока. Для этого нам нужно больше времени.

Только неделю назад к нам присоединилась новая связующая (Ольга Гейко – XSPORT). И у нее еще не было возможности наладить связи с остальными игроками. В связи с этими причинами игра выглядит местами нервной, иногда не хватает налаженной коммуникации. Так что нам нужно работать и изо дня в день становиться лучше. Поздравляю нашу команду. Эта неделя выдалась плодотворной. Признаюсь, что перед матчем я очень нервничал – но когда мы выиграли нужные нам два сета я был вне себя от счастья!