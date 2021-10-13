Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 9
Хоккей (9 событий из 17) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Слован - Оцеларжи 1:4 Окончен
19:05 Регле - Сендерйюске 8:3 Окончен
20:00 Адлер Мангейм - Лозанна 1:3 Окончен
20:45 Цуг - Ред Булл Мюнхен 1:6 Окончен
20:45 Лугано - Айсберен 2:4 Окончен
21:00 Кардифф - Лукко Раума 3:6 Окончен
21:20 Клагенфурт - Донбасс 1:2 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Кременчуг 0:4 Окончен
18:45 Белый Барс - Сокол 1:9 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 10) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Рулав Одд - Краматорск -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Будивельник -:- Запланирован
19:00 Николаев - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 6) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Анже -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:30 Оболонь - Кремень -:- Запланирован
18:00 Олимпик - Полесье -:- Запланирован
18:30 Нива Т - ВПК-Агро -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Шахтер - Заря -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 БК Тернополь - БК Запорожье -:- Запланирован
19:00 Киев-Баскет - Прометей -:- Запланирован
19:00 Днепр - БК Одесса -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Химик -:- Запланирован

«Прометей» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов

Украинская команда прошла «Кальцит»
Волейбол
13 октября 22:46
«Прометей» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов
Фото: пресс-служба Прометея

Слобожанский «Прометей» вышел в финал квалификации женской Лиги чемпионов. По сумме двух матчей чемпион Украины обыграл «Кальцит».

В первой встрече «Прометей» выиграл со счетом 3:1.

Игра в Словении складывалась хорошо для украинок, которые выиграли первую партию. Во втором сете «Прометей» уступил на балансе. Казалось, что вопрос с выходом в следующий раунд должен положительно разрешиться для чемпиона Украины в третьем сете, где преимущество «Прометея» доходило до 6 очков и все же без нервов не обошлось. Подопечные Ивана Петкова позволили хозяевам отыграться, однако вырвали победу в партии на балансе – 31:29.

Четвертая партия превратилась в формальность, в которой волейболистки «Кальцита» борьбу «Прометею» навязать не сумели.

Как итог – «Прометей» обеспечил себе выход в финал квалификации.

Лига чемпионов. Квалификация. Женщины. Второй раунд. Ответный матч:

«Кальцит» (Словения) – «Прометей» (Украина) 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 12:25).

В финале квалификации соперником «Прометея» станет сильнейший в противостоянии «Младость» (Сербия) – «Невшатель» (Швейцария). Первый матч между этими командами завершился победой «Невшателя» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится 14 октября.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

«Прометей» (волейбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лига чемпионов. Квалификация. «Кальцит» – «Прометей». Видео трансляция на XSPORT+
Лига чемпионов. Квалификация. «Кальцит» – «Прометей». Видео трансляция на XSPORT+
Волейбол
13 октября 21:29
«Прометей» переиграл «Кальцит» в домашнем матче второго раунда отбора Лиги чемпионов
«Прометей» переиграл «Кальцит» в домашнем матче второго раунда отбора Лиги чемпионов
Волейбол
7 октября 22:12
Блокирующая «Прометея» Мелюшкина: «Будем выходить и побеждать»
Блокирующая «Прометея» Мелюшкина: «Будем выходить и побеждать»
Волейбол
7 октября 09:45
«Прометей» начинает свой путь в Лиге чемпионов. Матч лучших команд Украины и Словении смотрите на XSPORT
Превью
«Прометей» начинает свой путь в Лиге чемпионов. Матч лучших команд Украины и Словении смотрите на XSPORT
Волейбол
7 октября 07:12
В Украину вернулся большой волейбол – «Прометей» с новыми трансферами улетел в космос и другие итоги стартового тура
В Украину вернулся большой волейбол – «Прометей» с новыми трансферами улетел в космос и другие итоги стартового тура
Волейбол
4 октября 17:23
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
Волейбол
1 октября 08:38

Новости: Волейбол

«Прометей» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов
«Прометей» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов
13 октября 22:46
Лига чемпионов. Квалификация. «Кальцит» – «Прометей». Видео трансляция на XSPORT+
Лига чемпионов. Квалификация. «Кальцит» – «Прометей». Видео трансляция на XSPORT+
13 октября 21:29
«Перуджа» Плотницкого с победы «всухую» начала новый сезон
«Перуджа» Плотницкого с победы «всухую» начала новый сезон
11 октября 19:54
«Прометей» переиграл «Кальцит» в домашнем матче второго раунда отбора Лиги чемпионов
«Прометей» переиграл «Кальцит» в домашнем матче второго раунда отбора Лиги чемпионов
7 октября 22:12
Лига чемпионов. Квалификация. «Прометей» – «Кальцит». Видео трансляция на XSPORT
Лига чемпионов. Квалификация. «Прометей» – «Кальцит». Видео трансляция на XSPORT
7 октября 19:13
Блокирующая «Прометея» Мелюшкина: «Будем выходить и побеждать»
Блокирующая «Прометея» Мелюшкина: «Будем выходить и побеждать»
7 октября 09:45
«Прометей» начинает свой путь в Лиге чемпионов. Матч лучших команд Украины и Словении смотрите на XSPORT
Превью
«Прометей» начинает свой путь в Лиге чемпионов. Матч лучших команд Украины и Словении смотрите на XSPORT
7 октября 07:12
В Украину вернулся большой волейбол – «Прометей» с новыми трансферами улетел в космос и другие итоги стартового тура
В Украину вернулся большой волейбол – «Прометей» с новыми трансферами улетел в космос и другие итоги стартового тура
4 октября 17:23
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
1 октября 08:38
Все новости

Популярные новости

Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 12:53
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
20:30
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
WEB
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
15 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15 октября 10:35
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
15 октября 15:00
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
15 октября 19:00
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
16 октября 13:00
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
16 октября 16:00
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
16 октября 17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
17 октября 13:30
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
17 октября 14:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
17 октября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00