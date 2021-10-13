«Прометей» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов
Слобожанский «Прометей» вышел в финал квалификации женской Лиги чемпионов. По сумме двух матчей чемпион Украины обыграл «Кальцит».
В первой встрече «Прометей» выиграл со счетом 3:1.
Игра в Словении складывалась хорошо для украинок, которые выиграли первую партию. Во втором сете «Прометей» уступил на балансе. Казалось, что вопрос с выходом в следующий раунд должен положительно разрешиться для чемпиона Украины в третьем сете, где преимущество «Прометея» доходило до 6 очков и все же без нервов не обошлось. Подопечные Ивана Петкова позволили хозяевам отыграться, однако вырвали победу в партии на балансе – 31:29.
Четвертая партия превратилась в формальность, в которой волейболистки «Кальцита» борьбу «Прометею» навязать не сумели.
Как итог – «Прометей» обеспечил себе выход в финал квалификации.
Лига чемпионов. Квалификация. Женщины. Второй раунд. Ответный матч:
«Кальцит» (Словения) – «Прометей» (Украина) 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 12:25).
В финале квалификации соперником «Прометея» станет сильнейший в противостоянии «Младость» (Сербия) – «Невшатель» (Швейцария). Первый матч между этими командами завершился победой «Невшателя» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится 14 октября.
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