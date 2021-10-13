«Прометей» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов

Украинская команда прошла «Кальцит»

Фото: пресс-служба Прометея

Слобожанский «Прометей» вышел в финал квалификации женской Лиги чемпионов. По сумме двух матчей чемпион Украины обыграл «Кальцит».

В первой встрече «Прометей» выиграл со счетом 3:1.

Игра в Словении складывалась хорошо для украинок, которые выиграли первую партию. Во втором сете «Прометей» уступил на балансе. Казалось, что вопрос с выходом в следующий раунд должен положительно разрешиться для чемпиона Украины в третьем сете, где преимущество «Прометея» доходило до 6 очков и все же без нервов не обошлось. Подопечные Ивана Петкова позволили хозяевам отыграться, однако вырвали победу в партии на балансе – 31:29.

Четвертая партия превратилась в формальность, в которой волейболистки «Кальцита» борьбу «Прометею» навязать не сумели.

Как итог – «Прометей» обеспечил себе выход в финал квалификации.

Лига чемпионов. Квалификация. Женщины. Второй раунд. Ответный матч:

«Кальцит» (Словения) – «Прометей» (Украина) 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 12:25).

В финале квалификации соперником «Прометея» станет сильнейший в противостоянии «Младость» (Сербия) – «Невшатель» (Швейцария). Первый матч между этими командами завершился победой «Невшателя» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится 14 октября.