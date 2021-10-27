«Прометей» уверенно обыграл «Витеос» в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов

Подопечные Ивана Петкова в шаге от попадания в основной раунд турнира

Фото: пресс-служба Прометея

Слобожанский «Прометей» на выезде уверенно обыграл швейцарский «Витеос» в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Таким образом, «Прометей» – в шаге от того, чтобы впервые в своей истории выйти в основной раунд Лиги чемпионов.

Ответный матч состоится 4 ноября. Для прохода дальше «Прометею» достаточно выиграть хотя бы один сет в домашнем матче.

Лига чемпионов. Финал квалификации. Первый матч:

«Витеос» (Швейцария) – «Прометей» (Украина) 3:0 (19:25, 14:25, 20:25)