Стали известны все участники чемпионата Европы-2021 среди мужчин

АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
20:00
Стали известны все участники мужского чемпионата Европы-2021 по волейболу.
Сборная Украины гарантировала свое участие на континентальном первенстве благодаря удачному выступлению на чемпионате Европы-2019.
Все участники Евроволея-2021 среди мужчин:
Хозяева: Польша, Эстония, Финляндия, Чехия.
Лучшие команды Евроволея-2019: Сербия (чемпион), Словения (вице-чемпион), Франция, Италия, Россия, Германия, Украина, Бельгия.
Из квалификации: Нидерланды, Болгария, Турция, Латвия, Словакия, Черногория, Португалия, Северная Македония, Испания, Греция, Хорватия, Беларусь.
Напомним, что стали известны все участники и чемпионата Европы-2021 среди женщин, куда квалифицировалась и сборная Украины.
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