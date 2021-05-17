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Стали известны все участники чемпионата Европы-2021 среди мужчин

Сборная Украины гарантировала себе участие на континентальном первенстве удачным выступлением на чемпионате Европы в 2019 году
Волейбол
17 мая 09:30
Стали известны все участники чемпионата Европы-2021 среди мужчин
Сборная Украины на чемпионате Европы 2019 / Фото: eurovolley.cev.eu

Стали известны все участники мужского чемпионата Европы-2021 по волейболу.

Сборная Украины гарантировала свое участие на континентальном первенстве благодаря удачному выступлению на чемпионате Европы-2019.

Все участники Евроволея-2021 среди мужчин:

Хозяева: Польша, Эстония, Финляндия, Чехия.

Лучшие команды Евроволея-2019: Сербия (чемпион), Словения (вице-чемпион), Франция, Италия, Россия, Германия, Украина, Бельгия.

Из квалификации: Нидерланды, Болгария, Турция, Латвия, Словакия, Черногория, Португалия, Северная Македония, Испания, Греция, Хорватия, Беларусь.

Напомним, что стали известны все участники и чемпионата Европы-2021 среди женщин, куда квалифицировалась и сборная Украины.

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Теги

сборная Украины (волейбол) чемпионат Европы-2021 по волейболу

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