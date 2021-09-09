Талибы, скорее всего, запретят женщинам из Афганистана заниматься спортом

Есть некоторые исключения

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Заместитель главы комиссии по культуре «Таллибана» Ахмадулла Васик заявил, что после прихода к власти Афганистане талибов женщинам, скорее всего будут запрещены занятия спортом на профессиональном уровне.

Мужская сборная страны по крикету должна была отправиться в Австралию для проведения отборочного матча на ЧМ. Однако, Международный совет по крикету требует, чтобы все его полноправные члены имели национальную женскую команду, которая является условием допуска страны на международные соревнования. Слова Васика приводит SBS News.

« В крикете женщины могут столкнуться с ситуацией, когда их лица и тело не будут прикрыты.

Сейчас эра средств массовой информации, и будут фотографии и видео, а потом люди это будут смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым другим спортом, где их могут увидеть».

Напомним, Афганистан пропустил Паралимпийские игры-2020.