Плотницкий: «Досрочно в Италии сезон не закончат. Может сделают «Финал четырех» как в Лиге чемпионов»
«Трентино» всухую обыграло «Перуджу» Плотницкого в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
«Закса» в гостях нанесла поражение казанскому «Зениту»
18 марта 22:29
Олег Плотницкий / Фото - cev.euСостоялись первые полуфинальные матчи мужской волейбольной Лиги чемпионов.
Казанский «Зенит» на домашней площадке проиграл польской «Заксе», ведя 2:0 по партиям и упустив несколько матч-болов в третьем сете.
В итальянском дерби «Трентино» в трех партиях разобралось с «Перуджей» украинского доигровщика Олега Плотницкого.
Капитан сборной Украины реализовал лишь 5 из 13 атак (38%).
Лига чемпионов. Полуфинал. Первые матчи
Зенит-Казань (Россия) – Закса (Польша) 2:3 (25:22, 25:22, 27:29, 22:25, 14:16)
Михайлов (23), Нгапет (17), Беднож (16) – Семенюк (27), Качмарек (22), Сливка (17)
Трентино (Италия) – Перуджа (Италия) 3:0 (25:21, 25:16, 25:23)
Абдель-Азиз (16), Подрашчанин (11), Лукарелли (9) – Тер Хорст (12), Леон (7), Соле (6)
Отметим, что в финал выйдут победители двухматчевых противостояний, набравшие больше очков (3:0, 3:1 – 3 очка, 3:2 – 2 очка, 2:3 – 1 очко, 1:3, 0:3 – 0 очков). В случае равенства очков по сумме двух матчей назначается «золотой сет» до 15-ти очков.
Напомним, Плотницкий был признан лучшим игроком четвертьфиналов Лиги чемпионов.