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Украина узнала соперников по финальной части Евроволей-2021

Команде Орлова улыбнулась фортуна
Волейбол
20 мая 22:25
Украина узнала соперников по финальной части Евроволей-2021
Женская сборная Украины по волейболу / Фото - volleyball.ua
В Белграде (Сербия) состоялась жеребьевка чемпионата Европы по волейболу среди женских команд, в котором примет участие и сборная Украины.

В финальной стадии Евроволей-2021 сыграют 24 коллектива.

На групповом этапе команды будут разбиты на четыре подгруппы (по шесть сборных в каждой). В соответствии с регламентом, каждая из стран-хозяек турнира могла выбрать себе в соперники по группе одну команду. 

Подопечные Владимира Орлова попали в сикстет, где сыграют с командами Румынии, Турции, Нидерландов, Финляндии и Швеции.

Результаты жеребьевки финальной стадии Евро-2021:

Группа А (Белград): Сербия, Азербайджан, Россия, Бельгия, Франция, Босния

Группа B (Пловдив): Болгария, Польша, Германия, Испания, Чехия, Греция

Группа С (Задар): Хорватия, Италия, Беларусь, Словакия, Венгрия, Швейцария

Группа D (Клуж-Напока): Румыния, Турция, Нидерланды, УКРАИНА, Финляндия, Швеция

Отметим, что в следующий раунд турнира из группы выходят по 4 команды.

Чемпионат Европы пройдет с 18 августа по 1 сентября. Турнир пройдет в четырех странах (Сербия, Болгария, Хорватия и Румыния).
Владимир Кириченко
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Теги

чемпионат Европы-2021 по волейболу Владимир Орлов (волейбол) сборная Украины (волейбол)

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