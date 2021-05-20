Украина победила в евротуре по волейболу на снегу
Украина узнала соперников по финальной части Евроволей-2021
Команде Орлова улыбнулась фортуна
20 мая 22:25
Женская сборная Украины по волейболу / Фото - volleyball.uaВ Белграде (Сербия) состоялась жеребьевка чемпионата Европы по волейболу среди женских команд, в котором примет участие и сборная Украины.
В финальной стадии Евроволей-2021 сыграют 24 коллектива.
На групповом этапе команды будут разбиты на четыре подгруппы (по шесть сборных в каждой). В соответствии с регламентом, каждая из стран-хозяек турнира могла выбрать себе в соперники по группе одну команду.
Подопечные Владимира Орлова попали в сикстет, где сыграют с командами Румынии, Турции, Нидерландов, Финляндии и Швеции.
Результаты жеребьевки финальной стадии Евро-2021:
Группа А (Белград): Сербия, Азербайджан, Россия, Бельгия, Франция, Босния
Группа B (Пловдив): Болгария, Польша, Германия, Испания, Чехия, Греция
Группа С (Задар): Хорватия, Италия, Беларусь, Словакия, Венгрия, Швейцария
Группа D (Клуж-Напока): Румыния, Турция, Нидерланды, УКРАИНА, Финляндия, Швеция
Отметим, что в следующий раунд турнира из группы выходят по 4 команды.
Чемпионат Европы пройдет с 18 августа по 1 сентября. Турнир пройдет в четырех странах (Сербия, Болгария, Хорватия и Румыния).
Комментарии 0