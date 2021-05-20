Украина узнала соперников по финальной части Евроволей-2021

Команде Орлова улыбнулась фортуна

Женская сборная Украины по волейболу / Фото - volleyball.ua

В Белграде (Сербия) состоялась жеребьевка чемпионата Европы по волейболу среди женских команд, в котором примет участие и сборная Украины.В финальной стадии Евроволей-2021 сыграют 24 коллектива.На групповом этапе команды будут разбиты на четыре подгруппы (по шесть сборных в каждой). В соответствии с регламентом, каждая из стран-хозяек турнира могла выбрать себе в соперники по группе одну команду.Подопечныепопали в сикстет, где сыграют с командами Румынии, Турции, Нидерландов, Финляндии и Швеции.Сербия, Азербайджан, Россия, Бельгия, Франция, БоснияБолгария, Польша, Германия, Испания, Чехия, ГрецияХорватия, Италия, Беларусь, Словакия, Венгрия, ШвейцарияРумыния, Турция, Нидерланды,, Финляндия, ШвецияОтметим, что в следующий раунд турнира из группы выходят по 4 команды.Чемпионат Европы пройдет с 18 августа по 1 сентября. Турнир пройдет в четырех странах (Сербия, Болгария, Хорватия и Румыния).