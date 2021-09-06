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В группе сборной Украины чемпионы Европы досрочно вышли в плей-офф Евроволей-2021

Сербы резервным составом добыли победу над португальцами
Волейбол
20:43
В группе сборной Украины чемпионы Европы досрочно вышли в плей-офф Евроволей-2021
Сборная Сербии / Фото: cev.eu

Действующие чемпионы Европы Сербия из группы сборной Украины досрочно вышли в плей-офф континентального первенства-2021.

Сербы резервным составом в четырех сетах обыграли Португалию и завоевали третью победу в четырех матчах. Из основного состава в стане чемпионов Евроволей-2019 был только Марко Ивович, который набрал 13 очков в матче.

Чемпионат Европы. Группа А

Португалия – Сербия 1:3 (15:25, 21:25, 25:22, 17:25)

Напомним, что у украинцев после трех туров чемпионата Европы две победы.

Матчи мужского чемпионата Европы смотрите на телеканалах XSPORT, XSPORT+ и портале XSPORT.ua.

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Сербии (волейбол) чемпионат Европы-2021 по волейболу

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