Украина едва не упустила вторую победу на ЧЕ, но дожала Португалию на тай-брейке
В группе сборной Украины чемпионы Европы досрочно вышли в плей-офф Евроволей-2021
Сербы резервным составом добыли победу над португальцами
20:43
Сборная Сербии / Фото: cev.eu
Действующие чемпионы Европы Сербия из группы сборной Украины досрочно вышли в плей-офф континентального первенства-2021.
Сербы резервным составом в четырех сетах обыграли Португалию и завоевали третью победу в четырех матчах. Из основного состава в стане чемпионов Евроволей-2019 был только Марко Ивович, который набрал 13 очков в матче.
Чемпионат Европы. Группа А
Португалия – Сербия 1:3 (15:25, 21:25, 25:22, 17:25)
Напомним, что у украинцев после трех туров чемпионата Европы две победы.
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