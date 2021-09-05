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Украина едва не упустила вторую победу на ЧЕ, но дожала Португалию на тай-брейке

Матч у подопечных Крастиньша выдался нервным
Волейбол
5 сентября 21:15
Украина едва не упустила вторую победу на ЧЕ, но дожала Португалию на тай-брейке
фото - CEV

В третьем матче на чемпионате Европы украинцам удалось одержать вторую победу. Подопечные Угиса Крастиньша обыграли команду Португалии.

Матч начался с двух победных сетов от волейболистов в сине-желтой форме. Но после третьего и очень напряженного четвертого сетов игра перешла на тай-брейк. Здесь украинцы также заставили понервничать болельщиков, сумев завладеть преимуществом лишь к середине сета.

Евро-2021. Група А. Третий тур

Украина – Португалия 3:2 (25:19, 25:23, 21:25, 24:26, 15:11)

Отметим, что победу над Грецией Украина также добыла на тай-брейке.

Антон Кривенко
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(Голосов: 2)

Комментарии 1

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5 сентября 2021г. 21:39
Величезне спасибі! Сьогодні мої вуха не крутилися від маразматичних коментарів "не в тему", сьогодні моя душа співала! настільки грамотні коментарі гри, все по суті, видно, що людина в темі, так приємно було слухати тактичні зауваження, логічні припущення і елементарно - вірну волейбольну термінологію. Величезний респект та низький уклін, прошу, коментуйте волейбол на каналі і далі. Думаю, якість сьогоднішнього ефіру відмітив кожен!
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