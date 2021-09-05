В группе сборной Украины чемпионы мира и Европы в пяти сетах определили сильнейшего
Украина едва не упустила вторую победу на ЧЕ, но дожала Португалию на тай-брейке
Матч у подопечных Крастиньша выдался нервным
5 сентября 21:15
фото - CEV
В третьем матче на чемпионате Европы украинцам удалось одержать вторую победу. Подопечные Угиса Крастиньша обыграли команду Португалии.
Матч начался с двух победных сетов от волейболистов в сине-желтой форме. Но после третьего и очень напряженного четвертого сетов игра перешла на тай-брейк. Здесь украинцы также заставили понервничать болельщиков, сумев завладеть преимуществом лишь к середине сета.
Евро-2021. Група А. Третий тур
Украина – Португалия 3:2 (25:19, 25:23, 21:25, 24:26, 15:11)
Отметим, что победу над Грецией Украина также добыла на тай-брейке.
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