«Братислава» получила два технических поражения в матчах с «Эпицентром» в Кубке вызова
«Юракадемия» обыграла «Амштеттен», но все равно вылетела из Кубка вызова
Все решило домашнее поражение со счетом 1:3
22:17
Фото: facebook.com/lawacademy9
Харьковская «Юракадемия» на выезде выиграла у австрийского «Амштеттена» в ответном матче 1/32-й финала Кубка вызова – 3:2.
Однако этого результата не хватило для выхода в следующий раунд турнира из-за домашнего поражения со счетом 1:3.
Кубок вызова. 1/32 финала. Ответный матч:
«Амштеттен» (Австрия) – «Юракадемия» (Украина) 2:3 (23:25, 25:18, 25:20, 20:25, 11:15)
Напомним, в 1/16-й финала Кубка вызова сыграют «Эпицентр» и «Барком-Кажаны».