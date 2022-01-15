Чумак: «Лучшей стране в мире сегодня 30 лет»
Чумак объявил о завершении спортивной карьеры
Титулованный украинец трижды становился чемпионом Европы
15 января 10:22
Дмитрий Чумак / Фото - FacebookТрехкратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Чумак на своей странице в Facebook сообщил, что принял решение завершить спортивную карьеру.
«17 лет! Фантастических 17 лет! Именно столько я посвятил большому спорту! И теперь с приятным и немного грустным чувством могу сказать что завершаю профессиональную карьеру... Сколько же всего было... сколько радости, адреналина и позитивных эмоций, сколько крови и пота, сколько тяжелых тренировок… и победы, и поражения были. Но главное, завершая этот путь, чувствую себя победителем!».
«Я хочу выразить огромную благодарность всем кто меня поддерживал, верил, и болел за меня и мою команду! Моя семья – это один из залогов успеха – люблю тебя Алиса Чумак».
«Обнимаю каждого своего болельщика! Так же спасибо всем мудакам, которые создавали проблемы и неприятности, от этого я становился только сильнее. (Вас не обнимаю) Без финансовой поддержки не было бы побед, ну или их было бы меньше, так что выражаю благодарность семье Герег (Епицентр К) Благодаря Вам я имел условия для тренировок и побед. Думаю даже от всей страны Вам благодарность, так как 27 международных медалей мы привезли именно в Украину».
«Ну а теперь пора двигаться дальше. К новым вершинам. Всех люблю, всех обнял».
Отметим, что также Дмитрий является двукратным призером чемпионатов мира.
Напомним, Чумак перед Играми в Токио-2020 был временно отстранен от соревнований из-за обвинений в уклонении от допинг-тестов и попытке подкупа допинг-офицера. Спортсмен категорически отрицает свою виновность.