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Чумак прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил

Тяжелоатлет временно отстранен от соревнований
Тяжелая атлетика
6 июня 08:50
Чумак прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил
Дмитрий Чумак / фото - iSport

Трехкратный чемпион Европы Дмитрий Чумак в своем Instagram поделился мнением об отстранении от участия в соревнованиях. Напомним, тяжелоатлет обвиняется в уклонении от допинг-тестирования и попытке подкупа допинг-офицера.

«Самая коррумпированная организация в мире ITA (International Testing Agency) обвинила меня в нарушении антидопинговых правил.

При этом допинг не нашли. Еще и приписали попытку подкупа. Так и живем». 

На чемпионате Европы-2021 в Москве Чумак завоевал золотую медаль.

После нее Дмитрий дал интервью XSPORT.

Антон Кривенко
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