Чумак временно отстранен от соревнований из-за подозрений в попытке подкупа допинг-офицера
Чумак прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил
Тяжелоатлет временно отстранен от соревнований
6 июня 08:50
Дмитрий Чумак / фото - iSport
Трехкратный чемпион Европы Дмитрий Чумак в своем Instagram поделился мнением об отстранении от участия в соревнованиях. Напомним, тяжелоатлет обвиняется в уклонении от допинг-тестирования и попытке подкупа допинг-офицера.
«Самая коррумпированная организация в мире ITA (International Testing Agency) обвинила меня в нарушении антидопинговых правил.
При этом допинг не нашли. Еще и приписали попытку подкупа. Так и живем».
На чемпионате Европы-2021 в Москве Чумак завоевал золотую медаль.
После нее Дмитрий дал интервью XSPORT.