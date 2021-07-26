Филиппинка Диас взяла золото Олимпиады, Конотоп – в топ-5

Китаянка Цююнь и представительница Казахстана Чиншанло дополнили пьедестал

Камила Конотоп / Фото: Getty Images

Завершились соревнования на Олимпиаде-2020 по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 55 кг.



Украинка Камила Конотоп, для которой Олимпийские Игры в Токио, Япония, стали первыми в карьере, показала пятый результат – в рывке украинке покорилась штанга весом 94 кг, а в толчке ей удалось поднять 112 кг.

Обладательницей золотой медали Игр-2020 стала представительница Филиппин Хидилин Диас. Чемпионка ОИ-2020 по сумме двух дисциплин удалось поднять 224 кг. Отметим, что это новый олимпийский рекорд, так как эта дисциплина в этой весовой категории проводится впервые.

Напомним, что в копилку сборной Украины по бронзе добыли дзюдоистка Дарья Белодед и шпажист Игорь Рейзлин.