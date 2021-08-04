Спортсменка-трансгендер Хаббард: «Я особенно сильно хотела бы поблагодарить МОК»
Первый трансгендер в истории Олимпийских игр хочет завершить карьеру
Хаббард выполнила свою главную цель в карьере – выступила на ОИ-2020
4 августа 08:36
Лорел Хаббард / Фото: The Guardian
Первая в истории Олимпийских игр спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард намерена завершить спортивную карьеру, сообщает Kyodo.
43-летняя Хаббард заявила, что сделала в спорте то, что планировала.
«Все, чего я хотела как спортсмен, – это чтобы меня считали спортсменкой. Возможно, пора начать думать о том, чтобы повесить обувь на гвоздь и сосредоточиться на других вещах.
Надеюсь, что просто находясь здесь, я смогу придать стимул другим трансгендерам».
Напомним, Хаббард в весе свыше 87 кг провалила первые три попытки и завершила Олимпийские игры.