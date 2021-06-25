IWF отстранила Федерацию тяжелой атлетики Румынии на год от всех турниров
Президента EWF обвинили в сокрытии допинговых нарушений
Хасану Аккусу предъявляют сговор с Международной федерацией тяжелой атлетики
10:22
Хасан Аккус / Фото - aa.com.trМеждународное агентство допинг-тестирования (ITA) обвинило главу Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Хасана Аккуса в сокрытии допинговых нарушений. Об этом на своем официальном сайте сообщает ITA.
Члены ITA предполагают, что в 2013 году Аккус в качестве президента Турецкой федерации тяжелой атлетики (TWF) вступил в сговор с представителями международной федерации (IWF).
Речь идет о 17 турецких тяжелоатлетах, которых IWF уличила в нарушении антидопинговых правил. Но Аккус договорился, чтобы обвинения против них были выдвинуты не со стороны IWF, а от самой турецкой федерации. На тот момент это позволило ей и самому Аккусу избежать санкций.
Jбвинения также выдвинуты против бывшего президента международной федерации (IWF) Тамаша Аяна, а также вице-президента IWF Николае Влада.
Ранее IWF приняла решение на год отстранить Румынскую федерацию тяжелой атлетики (FRH) за нарушения антидопинговых правил.
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