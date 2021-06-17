Конотоп завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве
IWF отстранила Федерацию тяжелой атлетики Румынии на год от всех турниров
Всему виной – допинг
19:35
Тяжелая атлетика / Фото - olympics.comМеждународная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение на год отстранить Румынскую федерацию тяжелой атлетики (FRH) за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Независимая комиссия приняла решение отстранить FRH от международных соревнований на один год в качестве наказания за многочисленные нарушения антидопинговых правил спортсменами – членами FRH».
Напомним, в 2012 году в крови пяти румынских атлетов были обнаружены анаболические стероиды. Результаты тестов были оглашены в 2019 году в рамках программы повторного анализа допинг-проб, проведенной МОК.
Ранее 20-летняя украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп стала чемпионкой мира-2021 среди юниоров в весовой категории до 55 кг.
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