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IWF отстранила Федерацию тяжелой атлетики Румынии на год от всех турниров

Всему виной – допинг
Тяжелая атлетика
19:35
IWF отстранила Федерацию тяжелой атлетики Румынии на год от всех турниров
Тяжелая атлетика / Фото - olympics.com
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение на год отстранить Румынскую федерацию тяжелой атлетики (FRH) за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Независимая комиссия приняла решение отстранить FRH от международных соревнований на один год в качестве наказания за многочисленные нарушения антидопинговых правил спортсменами – членами FRH».


Напомним, в 2012 году в крови пяти румынских атлетов были обнаружены анаболические стероиды. Результаты тестов были оглашены в 2019 году в рамках программы повторного анализа допинг-проб, проведенной МОК.

Ранее 20-летняя украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп стала чемпионкой мира-2021 среди юниоров в весовой категории до 55 кг.
Владимир Кириченко
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