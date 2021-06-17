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Беленюк – о драке в Верховной Раде: «В схватке Тищенко – Кива победу одержал Николай с помощью захвата «рука снизу»

Борец проанализировал борьбу политиков
Борьба
13:44
Беленюк – о драке в Верховной Раде: «В схватке Тищенко – Кива победу одержал Николай с помощью захвата «рука снизу»
Жан Беленюк / фото - ВВС

Призер Олимпиады и депутат Верховной Рады Жан Беленюк проанализировал драку, которая произошла 17 июня в Раде между Николаем Тищенко и Ильей Кивой. Борец отдал победу со счетом 1:0 своему коллеге по партии «Слуга Народа».

Ранее Жан высказался о проведении Олимпиады в Украине.

 

Антон Кривенко
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Жан Беленюк

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