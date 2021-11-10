Беленюк рассказал о проявлении расизма, с которым столкнулся в 13-летнем возрасте
Беленюк рассказал, сколько денег тратит в месяц
Это далеко не космическая сумма
13:37
Фото: Getty Images
Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе, а также депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк рассказал, сколько денег тратит в месяц:
«В месяц трачу примерно тысячу долларов. У меня не так много одежды, я же не девочка. Маме могу дать столько, сколько ей нужно».
Напомним, Беленюк готов продать олимпийскую медаль.