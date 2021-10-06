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Неожиданное решение. Беленюк готов продать золотую медаль Токио-2020 на аукционе

Титулованный борец обратился к своим подписчикам в Instagram
Борьба
11:37
Неожиданное решение. Беленюк готов продать золотую медаль Токио-2020 на аукционе
Жан Беленюк / Фото - Getty Images
Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Instagram опубликовал пост, в котором сообщил, что готов продать золотую медаль Игр на аукционе, а вырученные деньги направить на благотворительность.

«Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио».


«Она – честь и гордость нашей страны и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги, передать на благотворительную помощь больным детям!».


«Что скажете по этому поводу? Поддержите мое решение?».




А тем временем в Осло (Норвегия) проходит чемпионат мира по спортивной борьбе. Превью турнира от XSPORT.
Владимир Кириченко
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Теги

Жан Беленюк Сборная Украины (греко-римская борьба) Токио-2020

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