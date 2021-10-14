Беленюк: «Зеленский всех медалистов Олимпийских игр поздравил в соцсетях»
Беленюк: «Сейчас я отстаиваю позицию спортсмена, который правильно заявил»
Золотой медалист Токио-2020 – о критике в сторону министерства спорта Украины
18:42
Жан Беленюк / Фото - FacebookОлимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк в интервью YouTube-каналу «Бегущий Банкир» прокомментировал свою критику в адрес министерства спорта Украины.
«Я критикую за те моменты, которые оголила непосредственно Олимпиада. Был ряд прецедентов, когда спортсмены и спортсменки жаловались на то, что кому-то не выделили тренера для выступления. Например, технический вид, девочка, которая прыгает с шестом, Марина Килипко, которая рассказывала, что слезно просила, чтобы ее тренер приехал с ней. Ей сказали, что все сделают, ничего не сделали. А потом мы имеем грандиозный скандал».
«Критикую, потому что нам были рассказаны истории про квоты, что на двух спортсменов один тренер. Подав запрос, я узнал, какое количество тренеров было отправлено на Олимпиаду, то от федерации к федерации очень разнятся цифры. Антирекорд условный поставили тяжелая атлетика, где на двух спортсменок было 4 тренера и фехтование, где на 6 спортсменов было 7 тренеров. Квота не выдержана. Можно ли было пойти навстречу спортсменке? Считаю, что можно было бы. Если сейчас откатить время назад, то с ней бы послали троих тренеров, только чтобы этой истории не было».
«Тут оголяется такая история. Насколько я понимаю, у федераций был рейтинг – топ-10 спортсменов, Марина в этот рейтинг не попала. Я не знаю, каким образом этот рейтинг формировался, но она вошла при этом в топ-5 мира. Она не смогла показать результат, который был у нее на чемпионате Украины, где она прыгнула 4,70 м. Этот прыжок дал бы ей возможность подняться выше 5-го места, соответственно это либо пьедестал, либо очень близко. Я отправил запросы от себя, чтобы выяснить ситуацию, вот и все. Тут не говорится о какой-то критике, тут идет разбор ситуации, чтобы мы не допускали подобные моменты в будущем».
«У меня уникальная позиция. Я спортсмен, который имеет непосредственное отношение к власти и этим процессам. Кому как не мне этим заниматься, лоббировать позицию спортсменов. Когда, условно, в этих кабинетах чиновничьих находишься, возможно, ты забываешь, что когда-то был спортсменом, и не так чувствительно относишься к этим вопросам. Во мне это еще есть, не знаю, как будет дальше. Сейчас я отстаиваю позицию спортсмена, который правильно заявил. Особенно видя эту неравность при распределении квоты. Сейчас много историй, что я хочу быть и мэром, и министром спорта. Но если бы я ничего не делал, то сказали бы – нахер ты там нужен. Девочка плачет – защити. Я просто выполняю тот функционал, который я должен делать».
Напомним, Беленюк высказался по поводу возможного завершения спортивной карьеры.